Desporto

AF Coimbra: Estragos ainda por levantar

10 de fevereiro de 2026 às 09 h19
DR

A 30 de janeiro, no rescaldo da depressão Kristin, o DIÁRIO AS BEIRAS detalhou estragos em campos de jogos e equipamentos de apoio (balneários, vedações, instalações sociais…) no Sourense, ADCR Pereira, CR Praia da Leirosa, Montemorense, Cova-Gala, Arregaça e Pavilhão Municipal de Miranda do Corvo.

Entretanto, outros casos foram sendo conhecidos, como os que afetaram coberturas e vedações em Febres, Lousanense, Ribeirense e Tabuense – sendo esta a situação mais crítica, com muros que caíram sobre automóveis estacionados.

Ao DIÁRIO AS BEIRAS, Vítor Simões, presidente da Associação de Futebol (AF) de Coimbra, admitiu na altura que iria interceder, junto da FPF, que noutras alturas – “como em cheias” – já tinha acionado fundos próprios.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital de hoje (10/02/2026) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Paulo Marques

