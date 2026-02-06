O conselho de administração cessante do iParque fez um balanço do seu mandato 2022-2026, destacando um conjunto de medidas que – refere – estabilizaram financeiramente a empresa municipal e prepararam o terreno para o desenvolvimento económico de Coimbra na próxima década.

A transição para a nova administração foi formalizada na passada segunda-feira, durante a Assembleia Geral que nomeou os novos órgãos sociais para o próximo triénio. O conselho cessante era composto por Ricardo Lopes (presidente), João Dória e Joana Martins (vogais).

Redução de endividamento e de contencioso

Entre os resultados financeiros, o conselho destaca uma diminuição do endividamento bancário em mais de 247 mil euros, a redução do contencioso tributário em cerca de 237 mil euros, uma poupança de IRC superior a 343 mil euros e um aumento de receitas na ordem dos 10%.

