Adjudicação da exploração do “Cartola” vai ser anulada

A Câmara de Coimbra prepara-se para anular a adjudicação da exploração do café “Cartola” ao Centro Industrial Confeiteiro (C.I.C.), que não conseguiu entregar a caução dentro dos prazos estabelecidos. A proposta vai esta tarde à reunião de executivo camarário.

Recorde-se que o “Cartola” passou para a posse administrativa da Câmara Municipal em abril de 2023, devido à resolução do contrato por falta de pagamento das rendas, pelo que os serviços do Município avançaram com a proposta de um novo procedimento concursal. Três concorrentes apresentaram propostas ao concurso, sendo que uma delas acabaria por ser excluída por não estar em conformidade com os requisitos de admissão.

O júri deliberou, então, adjudicar a do C.I.C., pelo valor mensal de 3.500 euros. Uma das grandes alterações deste novo procedimento em relação ao anterior estava na caução a pagar pelo adjudicatário: 200 mil euros (a anterior era de 50 mil).

Ora, foi precisamente esse valor que a empresa não conseguiu pagar. A empresa justificou-se com o facto de os bancos consultados não terem procedido à emissão da necessária garantia bancária.

Assim, a autarquia vai propor a adjudicação do direito de exploração do Cartola, à proposta ordenada em 2.º lugar, que foi a empresa à entidade Passeata Imóveis, pelo valor mensal de 2.777,77 €, sendo o total para o período de 15 anos de 499.998,60 (a que acresce IVA, perfazendo 614. 998,28 €.). Há ainda a possibilidade de renovação automática por períodos de um ano, até ao máximo de cinco renovações.