ADFP alarga apoio a pessoas sem-abrigo em Coimbra

A Fundação ADFP (Assistência, Desenvolvimento e Formação Profissional) pretende alargar, já a partir de setembro, o apoio a pessoas sem-abrigo em Coimbra. Para tal, vai criar uma equipa de técnicos de ação social e enfermeiros com o objetivo de melhorar a vida de procura ajuda na Casa Dignidade.

A valência foi criada em 2017, num edifício localizado na rua do Brasil, junto ao Parque Verde-Estação, onde a ADFP dispõe de um refeitório para oferecer refeições quentes e completas às pessoas em situação de sem-abrigo.

Este foi o primeiro refeitório a funcionar ao jantar em Coimbra, proporcionando um ambiente digno, “onde os beneficiários podiam sentar-se à mesa, ter acesso a cuidados de higiene pessoal, como por exemplo poder lavar as mãos antes de tomar a refeição”.

