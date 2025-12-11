A adesão à greve geral em Coimbra tem sido expressiva às primeiras horas da manhã, afetando especialmente os setores da educação, saúde (hospitais e centros de saúde do Centro Hospital e Universitário de Coimbra) e transportes.

Luísa Silva, coordenadora da União de Sindicatos de Coimbra/CGTP, estima que a adesão à paralisação ronde os 80%, sinalizando os casos dos Serviços Municipalizados dos Transportes Urbanos de Coimbra (SMTUC) e do recente sistema intermunicipal de transportes de Coimbra SIT.

Os serviços dos Hospitais da Universidade de Coimbra (HUC) estão também reduzidos a 20% da sua capacidade, enquanto o Hospital Geral (Covões) regista adesão de 100% à greve, salvaguardando os serviços mínimos.

Nas escolas, numa ronda por 12 estabelecimentos de ensino e sede de agrupamentos do concelho, todos estão sem aulas: Coimbra Sul/Alice Gouveia, Coimbra Oeste/D. Duarte, Agrupamento Eugénio de Castro, Escola Básica e Secundária Quinta das Flores, Agrupamento de Escolas Martim de Freitas, Escola Secundária D. Dinis, Escola Secundária Avelar Brotero e Escola Secundária Infanta D. Maria. Não foi possível obter resposta do Agrupamento Coimbra Centro/Jaime Cortesão, Agrupamento de Escolas Rainha Santa Isabel, Conservatório de Música de Coimbra e Escola Secundária José Falcão. A paralização também está a afetar a generalidade de escolas de 1.º ciclo e jardins de infância.

Os trabalhadores estão concentrados na Praça 8 de Maio, em Coimbra, em protesto contra o pacote laboral.