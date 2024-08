Adepto proibido de entrar em estádios detido em Arouca

A GNR deteve segunda-feira em Arouca, no distrito de Aveiro, durante um jogo de futebol, um adepto desportivo que estava proibido de entrar em estádios, informou hoje aquela força de segurança.

Em declarações à Lusa, fonte da GNR referiu que o homem de 36 anos, que pertence à claque do Guimarães, foi detido na segunda-feira, durante um jogo de futebol entre o clube vimaranense e o Arouca, a contar para a primeira jornada da I Liga de futebol.

“Os militares da Guarda detetaram no interior do recinto desportivo um cidadão ao qual lhe fora aplicada a sanção acessória de proibição de acesso e permanência em recintos desportivos, no âmbito do regime jurídico da segurança e combate ao racismo, à xenofobia e à intolerância nos recintos desportivos”, refere um comunicado da GNR.

Segundo a Guarda, o homem foi detido e retirado do interior do recinto desportivo, tendo os factos sido comunicados ao Tribunal Judicial de Arouca.

A GNR recorda que o incumprimento da sanção acessória de interdição de acesso e permanência em recintos desportivos faz incorrer o seu autor no crime de desobediência.

A ação contou com o apoio da PSP.