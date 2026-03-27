diario as beiras
Coimbra

AdCL tem plano de investimentos de 316 milhões nos próximos oito anos

27 de março de 2026 às 08 h00
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Entrevista de Alexandre Tavares | Foto DB-Ana Catarina Ferreira

Prestes a deixar o cargo na presidência da administração da empresa Águas do Centro Litoral, Alexandre Tavares faz as contas do investimento, com cerca de 70 milhões aplicados nos últimos sete anos e um Estudo de Viabilidade Económica e Financeira que define as linhas mestras até ao fim da concessão, em 2065.

 

Em fim de mandato como presidente do Conselho de Administração da Águas do Centro Litoral (AdCL), que balanço faz do progresso desta empresa pública desde 2019?
Com a realização da Assembleia Geral Ordinária de apresentação de contas na próxima segunda-feira, 30 de março, encerra-se aqui um ciclo de mandato que se iniciou em 2023. É um processo natural da evolução que as empresas públicas têm. Cumpri dois mandatos que foram muito exigentes, mas também de transformação da AdCL.
A empresa é, hoje em dia, muito diferente do que era em 2023 e, muito mais do que era em 2019. Consolidou-se. Agora é uma empresa regional, que aumentou os seus proveitos e a sua faturação. O mesmo em relação àquilo que são os caudais de água que são vendidos em abastecimento, e tratados em saneamento. A AdCL tem tido uma evolução economicamente favorável, a par do crescimento em outras dimensões, como a reorganização interna.

Leia a entrevista completa na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS”

 

Autoria de:

António Rosado

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