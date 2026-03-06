A Universidade de Coimbra (UC) renovou o protocolo com a Feedzai, após os primeiros anos de parceria terem levado a uma melhoria do desempenho e da atratividade do Departamento de Engenharia Informática (DEI), disse hoje o vice-reitor.

A instituição de ensino superior conimbricense e a empresa renovaram hoje a sua parceria no âmbito do First Foundation Project, que tem como objetivo promover a investigação científica, atividades didáticas e pedagógicas, programas de bolsas de estudo/estágios e a partilha de conhecimento científico.

A renovação surge após um primeiro acordo estabelecido em 2021 e terá a duração de três anos, estando previsto que a Feedzai apoie com 400 mil euros as atividades.

