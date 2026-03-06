diario as beiras
Coimbra

Acordo com empresa torna departamento da Universidade de Coimbra “mais atrativo”

06 de março de 2026 às 17 h28
0 comentário(s)
DB/Pedro Filipe Ramos

A Universidade de Coimbra (UC) renovou o protocolo com a Feedzai, após os primeiros anos de parceria terem levado a uma melhoria do desempenho e da atratividade do Departamento de Engenharia Informática (DEI), disse hoje o vice-reitor.

A instituição de ensino superior conimbricense e a empresa renovaram hoje a sua parceria no âmbito do First Foundation Project, que tem como objetivo promover a investigação científica, atividades didáticas e pedagógicas, programas de bolsas de estudo/estágios e a partilha de conhecimento científico.

A renovação surge após um primeiro acordo estabelecido em 2021 e terá a duração de três anos, estando previsto que a Feedzai apoie com 400 mil euros as atividades.

Pode ler mais informação na edição impressa e digital de amanhã (07/03/2026) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

06 de março

Câmara diz que seria “impensável” alterar rota do 'metrobus' em rua de Coimbra
06 de março

Contrato com a Académica para o Estádio Municipal aprovado por larga maioria
06 de março

Camião derrama camião e leva ao corte da avenida Inês de Castro em Coimbra
06 de março

Mau tempo: Ministro da Agricultura acusa em Montemor-o-Velho banca de privilegiar quem tem menos risco

Coimbra

Coimbra
06 de março às 19h46

Câmara diz que seria “impensável” alterar rota do ‘metrobus’ em rua de Coimbra

0 comentário(s)
CoimbraDesporto
06 de março às 19h37

Contrato com a Académica para o Estádio Municipal aprovado por larga maioria

0 comentário(s)
Coimbra
06 de março às 19h17

Camião derrama camião e leva ao corte da avenida Inês de Castro em Coimbra

0 comentário(s)