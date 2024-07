Acidente provoca corte da A23 entre Castelo Branco e Alcains

O trânsito na A23 no sentido Sul – Norte entre os nós de Castelo Branco e Alcains está cortado ao trânsito desde as 15:30 na sequência de um acidente que provocou feridos graves.

De acordo com a GNR, não há ainda previsão para a abertura da via que ocorreu após um acidente entre um veículo pesado e um ligeiro.

A circulação de trânsito está a ser feita pela estrada nacional 18 naquele sentido.

Fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Beira Baixa disse que o acidente ocorreu às 15:24 e que provocou dois feridos graves e um ligeiro.

Um dos feridos graves foi transportado para Coimbra e os outros dois para Castelo Branco.

No local, além dos bombeiros e do INEM, com um helicóptero, esteve também a GNR e o concessionário da autoestrada.