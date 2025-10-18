diario as beiras
Coimbra

Acidente de trabalho causa um morto em empresa de Coimbra

18 de outubro às 10 h25
Foto DB-Ana Catarina Ferreira

Um homem com 46 anos faleceu ontem após um acidente de trabalho na empresa Verdasca Group, na zona da Cidreira, em Coimbra. Vítima estava como trabalhador da empresa há cerca de 30 anos.
O alerta para a ocorrência foi às 15H37. Segundo avançou Bruno Serra, dos Bombeiros Sapadores de Coimbra, “a vítima ficou presa num balde de transporte de areia e brita”.

 

