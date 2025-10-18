Um homem com 46 anos faleceu ontem após um acidente de trabalho na empresa Verdasca Group, na zona da Cidreira, em Coimbra. Vítima estava como trabalhador da empresa há cerca de 30 anos.

O alerta para a ocorrência foi às 15H37. Segundo avançou Bruno Serra, dos Bombeiros Sapadores de Coimbra, “a vítima ficou presa num balde de transporte de areia e brita”.

