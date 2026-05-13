Acesso ao Ingote vai ter mais 25 fogos a custos acessíveis

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...

Estrada Vale de Figueiras vai ter mais 25 habitações a preços acessíveis. Nesta fase estão já outras seis habitações a serem concluídas.

A estrada Vale de Figueiras, no acesso ao planalto do Ingote a partir da Circular Externa, vai contar com mais 25 fogos habitacionais para rendas acessíveis.

A empreitada vai custar mais de três milhões e 100 mil euros, sendo cofinanciada, pelo menos, a 60% pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). O facto da consignação ter sido feita já próxima do prazo de conclusão das obras do PRR, faz com que o cofinanciamento europeu suportado por este mecanismo possa não ser a 100%.

“Para já temos financiamento a 100%, sendo que ele vai diminuindo conforme o prazo for passando. Temos uma garantia de financiamento contínuo depois, no âmbito das linhas de financiamento do Primeiro Direito e do Centro 2030”, começou por esclarecer o vereador da Câmara Municipal de Coimbra, Luís Filipe, que revelou, no entanto, que o executivo poderá ter que pagar parte da obra.

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS