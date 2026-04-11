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Académica recebe Amarante na primeira “final” na Liga 3

11 de abril de 2026 às 09 h16
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Há duas semanas, as duas equipas empataram em Amarante | Foto: FPF

Duas semanas depois, Académica e Amarante reencontram-se, amanhã, em Coimbra, a partir das 19H00, em jogo que pode ser determinante na reta final desta Liga 3.

As duas equipas seguem em posições cimeiras e, se ganhar, a Briosa pode recuperar o atraso que resultou da derrota em Guimarães , na semana passada.

Na antevisão ao jogo, o técnico da Académica, António Barbosa, destacou a qualidade do adversário, sobretudo a capacidade defensiva e a disponibilidade para transitar, de forma compacta, a partir dos centrais.

 

Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

Texto de:paulo marques

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