Académica – Liga 3: “Houve cabeça para arrancar primeira vitória”

A Académica venceu o União de Santarém por 1-0 em jogo da 4.ª jornada da Série B da Liga 3. O golo solitário foi apontado aos 34’ pelo defesa central Ni Rodrigues.

Esta é a primeira vitória na presente edição da prova após três empates nas três primeiras jornadas.

O jogo começou com sinal mais da equipa do UD Santarém. Os remates de Leandro Alves e de Gladilson obrigaram António Filipe a dizer “presente”.

O primeiro sinal de perigo da Académica no encontro surge aos 21’pela cabeça de Perea. Chico cruza a partir da direita, mas o avançado colombiano não consegue dar a melhor direção à bola e o remate sai ao lado.

A Académica na primeira vez que faz um remate na direção da baliza faz o primeiro do jogo. Jogada de insistência pelo lado direito, Rubén Freitas cruza para o coração da área onde aparece Ni Rodrigues que de cabeça remata sem hipóteses para o antigo guarda-redes da briosa Nuno Hidalgo.

António Filipe realizou uma grande exibição na primeira parte e evitou ainda antes do intervalo o empate. O guarda-redes da Académica desviou com uma palmada um cruzamento rasteiro muito perigoso que passou por vários jogadores.

Organização defensiva trancou baliza

No regresso para o segundo tempo, a equipa de Santarém entra melhor, consegue ter mais posse de bola no meio campo ofensivo, mas os estudantes mantiveram-se organizados defensivamente conseguindo algumas boas saídas para o ataque.

A primeira oportunidade de golo da segunda parte pertenceu ao UD Santarém. Aos 69’ Diogo Balau consegue ganhar a bola nas costas da defesa e no frente a frente com António Filipe não conseguiu desviar na direção da baliza.

A partir daqui, a Académica baixou as linhas, defendeu com cinco homens apostando, até pelas substituições de Pedro Machado, no contra-ataque para surpreender da equipa escalabitana.

A segunda parte foi escassa em termos de oportunidades claras de golo. Não há registo de uma defesa de nenhum dos guarda-redes.

Nos minutos finais do encontro, com mais coração do que cabeça, o UD Santarém tentou chegar ao empate, mas um exibição segura da defesa conimbricense e do guarda-redes António Filipe garantiu a primeira vitória para a Académica.