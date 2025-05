Académica: Eleições marcadas para 1 de junho

O presidente da Mesa da Assembleia-Geral da Académica/OAF, Fernando Barata Alves, convocou ontem as eleições do clube para dia 1 de junho, “a funcionar ininterruptamente entre as 10H00 e as 22H00, no Pavilhão Eng. Jorge Anjinho”.

A convocatória, com “eleição dos órgãos sociais para o triénio 2025-2028” como ponto único, refere ainda que “as listas a submeter a sufrágio deverão dar entrada na Secretaria da AAC-OAF até às 20H00 do dia 17 de maio”.

A admissão das candidaturas será divulgada dois dias depois, havendo depois oportunidade para a correção caso se verifiquem algumas irregularidades nas listas.

Já os cadernos eleitorais serão afixados no próximo dia 10, também com dois dias para eventuais correções.

