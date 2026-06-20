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Futebol: Góis Cup conta com 650 jovens e 48 equipas

20 de junho de 2026 às 08 h15
Apresentação do torneio no Campo Augusto Nogueira Pereira | Foto: DR
Lurdes Gonçalves
Autor
Lurdes Gonçalves

A 6.ª edição do Góis Cup, torneio de futebol juvenil que vai decorrer no Campo de Futebol Engenheiro Augusto Nogueira Pereira, em Góis, ao longo dos próximos três fins-de-semana vai contar com a participação de cerca de 650 atletas, de todo o país, para além de Oroso (Espanha), que já tinha participado na edição anterior.

No total, vão participar 48 equipas e realizar-se 74 jogos que envolvem sete associações de futebol, revelou ontem mentor e principal responsável pela organização do Góis Cup, Tiago Brito, durante uma conferência de imprensa de apresentação do torneio.

Outra das novidades é que vai ser inserido no torneio “o escalão de sub-9”, para que “os mais pequenos possam vivenciar aquilo que é o Góis Cup e, mais tarde, querer voltar também como jogadores ou, simplesmente, para visitar a vila”, esclareceu Tiago Brito.

 Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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