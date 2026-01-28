Realizou-se esta quinta-feira o sorteio da 2.ª fase da Liga 3. Na fase de subida, ditou o sorteio que a Académica começa em casa diante do Vitória de Guimarães “B”.

O duelo está agendado para o fim de semana de / e 8 de fevereiro. Já a primeira deslocação da Briosa vai ser ao terreno do Amarante, no fim de semana de 14 e 15 de fevereiro.

A terminar a fase de subida, a Académica também joga em casa, em Coimbra, desta feita contra o Trofense.

Esta fase é disputada por uma série de oito clubes que jogam entre si duas vezes e por pontos, uma na qualidade de visitado e outra na qualidade de visitante.

Os dois primeiros classificados sobem à II Liga da época seguinte, com o primeiro classificado a ser considerado o campeão da Prova. Por sua vez, o 3.º classificado disputa um play-off com o clube classificado em antepenúltimo da II Liga.