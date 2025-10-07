A Universidade de Coimbra (UC) e a Universidade Politécnica de Macau (MPU, na sigla em inglês) firmaram um acordo de cooperação para a criação de um laboratório dedicado ao estudo e desenvolvimento de soluções para o envelhecimento.

A parceria estabelece o “Laboratório Conjunto em Inteligência Artificial para a Longevidade Saudável”, com um polo de investigação em Coimbra e outro em Hengqin, revelou hoje a UC, num comunicado enviado à agência Lusa.

Segundo a instituição de ensino superior portuguesa, a missão central da estrutura é “o desenvolvimento de soluções inovadoras que possam permitir retardar o envelhecimento e melhorar a qualidade de vida da população, combinando a investigação biomédica com as potencialidades da inteligência artificial”.

