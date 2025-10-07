A candidata da coligação Avançar Coimbra (PS/Livre/PAN), em visita à Feira dos Sete, acusou hoje o presidente da Câmara de Coimbra de passa-culpas e de se apropriar de obras lançadas por outros.

Na visita à Feira dos Sete, em Bencanta, onde todas as campanhas marcaram presença, a ex-ministra Ana Abrunhosa recebeu várias palavras de apoio, distribuiu muitos beijinhos – sobretudo junto de mulheres que a procuravam – e foi recebendo promessas de voto nas eleições de domingo.

A quem se queixava da falta de respostas do atual executivo, liderado por José Manuel Silva, a candidata ia dizendo: “É o presidente passa-culpas”.

No final de uma conversa com um eleitor de Cernache, que irá votar CDU para a junta de freguesia, mas que estava inicialmente indeciso sobre em quem votar para a Câmara, a candidata ouviu o compromisso de que leva “três votos” da casa daquele munícipe.

“O Zézinho [José Manuel Silva] tem de sair”, afirmou, logo a seguir, Maria dos Anjos, de visita à feira, que disse à agência Lusa que vota “sempre PS, mesmo quando não houve muita vontade de o fazer”.

À agência Lusa, Ana Abrunhosa afirmou que o presidente da Câmara está no “passa-culpas constante”, acusando-o de nem se responsabilizar “pelo trabalho dos seus vereadores”.

“É um mandato inteiro de passa-culpas. Passa-culpas para o Governo, passa-culpas para as freguesias, passa-culpas para os vereadores, passa-culpas para as empresas municipais”, disse.

Na sua ótica, o atual executivo “não soube fazer, não soube cuidar, não soube gerir a obra do metro no espaço público”.

“Sabe colher os louros que não são seus – esta [o metrobus] é uma obra do Estado – e desresponsabiliza-se daquilo que é a sua responsabilidade, que é a gestão da obra no espaço público”, disse Ana Abrunhosa.

A candidata da coligação Avançar Coimbra defendeu “uma Câmara que cumpra as regras, mas que diga que sim”.

“A primeira palavra que muitas das vezes [os munícipes] recebem é o não”, notou, defendendo um município que seja parceiro.

Depois de numa banca de alunos de farmácia medir a tensão, que estava normal, Ana Abrunhosa disse à Lusa que está confiante para as eleições de domingo, sentindo apoio nas ruas.

Para a candidata, “já valeu a pena fazer a coligação, já valeu a pena ter pessoas de enorme valor, dos partidos e independentes” na campanha, vincou, considerando que “a democracia é um caminho”.

“Pensava que conhecia Coimbra, eu conhecia muito bem Coimbra, mas fiquei a conhecê-la muito melhor, fiquei a conhecer muito melhor pessoas de grande valor”, salientou.