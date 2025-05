Abril quente e chuvoso no continente – IPMA

O mês de abril foi quente e chuvoso no continente, tendo chovido 143% acima do valor médio (entre 1991 e 2020), sem registo de seca, informou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Num boletim sobre o mês de abril divulgado hoje, o IPMA diz ainda que, em termos de temperatura média, o mês foi o 10.º abril mais quente desde 2000, com 0,78ºC (graus celsius) acima do valor normal (1991-2020), correspondendo a 14,76ºC.

O mês de abril mais quente registado foi o de 1945, com uma temperatura média de 17,19ºC.

Ainda sobre a temperatura do ar, abril registou uma temperatura máxima abaixo do normal, mas a temperatura mínima foi acima, a quinta mais alta desde 2000.

Foi também o 7.º abril com mais chuva desde 2000, tendo-se registado um total de precipitação superior ao normal, que corresponde a 143% do valor médio, precisa o IPMA.

O território continental estava no final de abril “sem classes de seca meteorológica”, segundo o boletim.

Em termos de valores extremos, o IPMA destaca os 1,2ºC negativos no dia 16, nas Penhas Douradas, e os 31,4ºC em Dunas de Mira, no dia 9, e em Alcácer do Sal no dia 24. E a maior quantidade de precipitação, 73,2 milímetros, em lamas de Mouro, no dia 19.