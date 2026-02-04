A Direção-Geral da Associação Académica de Coimbra (DG/AAC) assinalou hoje o Dia Mundial da Luta contra o Cancro, com a criação de um laço gigante feito com as capas dos estudantes da DG/AAC.

O momento aconteceu no Paço das Escolas, após uma cerimónia comemorativa realizada na Sala do Senado da Reitoria da Universidade de Coimbra.

