Coimbra

AAC assinala Dia Mundial da Luta contra o Cancro com laço gigante (com vídeo)

04 de fevereiro de 2026 às 12 h12
DB/Ana Catarina Ferreira

A Direção-Geral da Associação Académica de Coimbra (DG/AAC) assinalou hoje o Dia Mundial da Luta contra o Cancro, com a criação de um laço gigante feito com as capas dos estudantes da DG/AAC.

O momento aconteceu no Paço das Escolas, após uma cerimónia comemorativa realizada na Sala do Senado da Reitoria da Universidade de Coimbra.

Autoria de:

redação Diário as Beiras

