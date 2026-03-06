diario as beiras
Figueira da Foz

A14 poderá reabrir no dia 15 deste mês

06 de março de 2026 às 10 h36
O vereador do executivo camarário da FAP Manuel Domingues avançou ontem que o troço da A14 entre a Figueira da Foz e Montemor-o-Velho deverá reabrir no dia 15 deste mês.
O edil falava na reunião de câmara quando o presidente da autarquia figueirense o questionou sobre a estimativa da duração das obras em curso de reparação das zonas da autoestrada danificadas pelo comboio de tempestades ocorrido em janeiro e fevereiro.
A Brisa está a trabalhar em várias frentes de obra, incluindo na zona da passagem de água do Foja sob autoestrada através de manilhas, cuja área esteve alagada durante várias semanas.

