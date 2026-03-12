A circulação rodoviária na Autoestrada 14 (A14), na Figueira da Foz, vai ser restabelecida por volta das 21H30, informou o Município da Figueira da Foz nas redes sociais.

Na publicação da autarquia, cerca das 21H00, informa-se que “dentro de meia hora, será restabelecida a circulação rodoviária na A14, em ambos os sentidos (Figueira da Foz-Coimbra-Figueira da,Foz).

Segundo o município, “alerta-se, no entanto, que a circulação deve ser realizada com alguma prudência, num pequeno troço da via, junto ao nó de Santa Olaia, devido a constrangimentos no piso, agradecendo a compreensão de todos”.