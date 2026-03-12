diario as beiras
Figueira da Foz

A14 na Figueira reabre ao trânsito em ambos os sentidos

11 de março de 2026 às 21 h01
DR
A circulação rodoviária na Autoestrada 14 (A14), na Figueira da Foz, vai ser restabelecida por volta das 21H30, informou o Município da Figueira da Foz nas redes sociais.
Na publicação da autarquia, cerca das 21H00, informa-se que “dentro de meia hora, será restabelecida a circulação rodoviária na A14, em ambos os sentidos (Figueira da Foz-Coimbra-Figueira da,Foz).
Segundo o município, “alerta-se, no entanto, que a circulação deve ser realizada com alguma prudência, num pequeno troço da via, junto ao nó de Santa Olaia, devido a constrangimentos no piso, agradecendo a compreensão de todos”.

Autoria de:

redação Diário as Beiras

