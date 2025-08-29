diario as beiras
Montemor-o-Velho

“A Feira do Ano reforça o sentimento de pertença ao território”

29 de agosto às 10 h25
0 comentário(s)

Qual é a importância da Feira do Ano para o concelho?
A Feira do Ano é um evento tradicional que decorre em Montemor-o-Velho entre 30 de agosto e 8 de setembro, e é um espaço de encontro para a comunidade, para visitantes e para entidades do concelho e da região, reforçando o sentimento de pertença ao território. Durante 10 dias, o Largo da Feira reúne empresas, produtores, artesãos e associações, permitindo a divulgação de produtos e atividades num ambiente festivo e de convívio.

Quantos expositores e tasquinhas vão estar no recinto das festas?
Este ano, o recinto do evento conta com 189 expositores, distribuídos por vários setores (institucional, comércio, indústria e serviços, artesanato, maquinaria agrícola, espaço automóvel, feira agrícola e mundo animal, tasquinhas, bares e petisqueiras, doçaria regional e conventual, streetfood e a feira popular).

Entrevista completa nas edições impressa e digital do DIÁRIO AS BEIRAS assinaturas@asbeiras.pt

Autoria de:

Afonso Pereira Bastos

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

29 de agosto

Incêndios: Apoios do Governo abrangem período de 26 de julho a 27 de agosto e 73 concelhos
29 de agosto

GNR realiza a partir de hoje operação de patrulhamento e fiscalização de motos
29 de agosto

Treinador português José Mourinho dispensado pelo Fenerbahçe
29 de agosto

Cedência do estádio de Taveiro à AF Coimbra regressa hoje à câmara

Montemor-o-Velho

Montemor-o-Velho
29 de agosto às 10h25

“A Feira do Ano reforça o sentimento de pertença ao território”

0 comentário(s)
Montemor-o-VelhoRegião Centro
27 de agosto às 15h22

Dez dias de eventos culturais e associativos na Feira do Ano em Montemor-o-Velho

0 comentário(s)
2025 autárquicasMontemor-o-Velho
20 de agosto às 09h39

Montemor-o-Velho: Vereador socialista Décio Matias assume candidatura independente

1 comentário(s)