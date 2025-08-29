“A Feira do Ano reforça o sentimento de pertença ao território”

Qual é a importância da Feira do Ano para o concelho?

A Feira do Ano é um evento tradicional que decorre em Montemor-o-Velho entre 30 de agosto e 8 de setembro, e é um espaço de encontro para a comunidade, para visitantes e para entidades do concelho e da região, reforçando o sentimento de pertença ao território. Durante 10 dias, o Largo da Feira reúne empresas, produtores, artesãos e associações, permitindo a divulgação de produtos e atividades num ambiente festivo e de convívio.

Quantos expositores e tasquinhas vão estar no recinto das festas?

Este ano, o recinto do evento conta com 189 expositores, distribuídos por vários setores (institucional, comércio, indústria e serviços, artesanato, maquinaria agrícola, espaço automóvel, feira agrícola e mundo animal, tasquinhas, bares e petisqueiras, doçaria regional e conventual, streetfood e a feira popular).

