Vivemos um tempo particularmente desafiante, marcado por profundas alterações demográficas, sociais e políticas, em que uma crescente procura de cuidados se associa a uma escassez de profissionais, num contexto de uma Medicina cada vez mais técnica, complexa e exigente. Estas circunstâncias tendem a fragilizar o vínculo relacional e a contribuir para uma progressiva desumanização dos cuidados prestados.

Perante este cenário, impõe-se recentrar o cuidado no essencial: as Pessoas, transformando as instituições de saúde em verdadeiras comunidades de Pessoas que cuidam de Pessoas, capazes de dignificar cada vida humana e de salvaguardar o bem comum.

A humanização dos cuidados de saúde deve ser assumida como uma prioridade transversal, onde a excelência técnico científica caminha lado a lado com a excelência ética e relacional do humanismo no cuidar.

O doente é muito mais do que a sua doença. Cuidar com humanismo exige uma abordagem integral e personalizada de cada pessoa que, para além da sua corporalidade, é dotada de sentimentos, emoções, necessidades sociais e espirituais.

A humanização dos cuidados de saúde não é um conceito abstrato; concretiza se na prática clínica diária, em cada gesto de entrega, ternura e cuidado. Exige uma decisão e um compromisso pessoal de todos os profissionais de saúde.

Felizmente as nossas instituições de saúde estão repletas de profissionais que se entregam de corpo e alma a cuidar da vida humana — uma missão exigente que toca o sagrado, pois cada vida é única, irrepetível e possui uma dignidade absolutamente inquestionável.

As instituições de saúde devem assumir um compromisso firme na construção de um sistema mais humano, inclusivo e solidário, enraizado numa cultura de respeito e cuidado, assente na escuta ativa, empatia e compaixão, promovendo de forma transversal a dignidade de cada pessoa doente. Devem assumir uma missão clara: transformar as organizações, tornando-as mais humanas e humanizadoras, cuidando e capacitando os seus profissionais, com vista a valorizar os doentes e os seus cuidadores, num ecossistema que privilegia a qualidade, a dignidade e o humanismo.

Para cuidar com humanismo, o que realmente importa?

• Cuidar da vida humana com dignidade, do princípio até ao fim;

• Desenvolver a escuta ativa, a empatia e a compaixão;

• Fazer renascer a esperança em cada pessoa marcada pela doença;

• Implementar e reforçar uma cultura de responsabilidade e de cuidado;

• Servir o bem comum em harmonia com a ecologia integral.

A experiência de cuidar de cada pessoa doente é sempre intensa. Não tratamos apenas números; cuidamos de pessoas com rosto, com história e com família, tal como nós.

O cuidado é, sem dúvida, a grande experiência humanizadora, onde aprendemos o verdadeiro significado da vida e cumprimos plenamente a nossa missão.

Neste Dia Mundial do Doente, reafirmamos que a essência do cuidar está nas Pessoas que cuidam de Pessoas. Cuidar rostos concretos, colocar a pessoa no centro e agir em favor do bem comum é o verdadeiro desafio da Humanização da sociedade.

Porque o segredo da vida é amar. E o segredo do amor é cuidar.