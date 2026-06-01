A bíblia que faltava

Há semanas, o Vaticano publicou a Magnifica Humanitas: o primeiro grande documento moral sobre inteligência artificial assinado por um chefe de Estado soberano. Não uma diretiva técnica, nem um regulamento. Uma cosmologia: uma forma de olhar para a IA que coloca a dignidade humana antes da eficiência da máquina.

O detalhe geopolítico é maior do que parece. Enquanto Bruxelas legisla, Washington negoceia e Pequim implementa, faltava uma voz sem chip para vender nem cabo submarino para defender. O Vaticano é, hoje, a par de outros pequenos Estados, o único soberano com dois mil anos de teologia sem indústria de IA e é precisamente a ausência desse ativo que o torna o mediador ético ideal numa era em que a tecnologia avança mais depressa do que a diplomacia. Quem não tem interesse comercial pode falar de ética de IA sem ser suspeito. Não é inédito. Foi o Vaticano que mediou o degelo entre Cuba e os EUA, que arbitrou o canal de Beagle entre o Chile e a Argentina, entre outros. Esta potencial neutralidade e poder de diplomacia ética não é uma fraqueza, pelo contrário, é uma forma rara de poder. E desta vez chegou à frente dos países que correm pela liderança da nova revolução industrial, porque entendeu o essencial antes de todos, ou seja, que no centro desta nova era da IA está não apenas o que ela pode fazer, mas também o que devemos permitir que ela faça. A lição aqui é maior do que o gesto. Nas grandes viragens tecnológicas, a vantagem não necessariamente pertence apenas a quem tem mais máquinas – ou neste caso poder de computação – mas a quem percebe primeiro o sentido delas, a quem as consegue interpretar primeiro. A história raramente é decidida apenas por quem corre mais depressa, mas também por quem sabe para onde corre. E enquanto o mundo discute quem domina o cálculo e os chips, ficou por responder a pergunta que importa: ao serviço de quê. A IA precisa de engenheiros, dados, energia e poder de computação mas também precisa de uma bússola moral.