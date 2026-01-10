A 6 de janeiro de 1926, o padre Almeida Campos decidiu unir os jovens de Ceira e abrilhantar os festejos religiosos da freguesia. Foram alguns os homens que se juntaram e criaram o Grupo Musical de Ceira.

A primeira regência foi confiada ao fundador que impunha severas regras, como coimas aos músicos que faltavam injustificadamente. Além da vertente cultural, tinha também a missão de ajudar os mais necessitados. Os hábitos foram, ao longo dos tempos, mudando, mas o grupo foi resistindo e sobrevivendo. De um grupo de homens, a banda foi alargada também às mulheres, após o 25 de Abril.

Em 1988, o grupo ocupa as instalações do Clube de Instrução e Recreio de Ceira. Desta fusão nasce, a 17 de setembro de 1988, a Associação Recreativa e Musical de Ceira. O Grupo Musical de Ceira, que passa a fazer parte da associação, começa a chamar-se Banda Filarmónica da Associação Recreativa e Musical de Ceira.

