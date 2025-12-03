diario as beiras
Sem categoria

A arte de escrever num tempo de rejeição do livro e da leitura

03 de dezembro de 2025 às 10 h27
0 comentário(s)
DB/Pedro Filipe Ramos

A infância e a juventude, a par de um ambiente social muito próprio, moldaram um leitor inveterado. E ajudaram a construir um autor ímpar.

António Canteiro, de seu nome João Cruz, recorda: “Desde criança que gostava de ler. Tive a sorte de ter amigos que também gostavam. Vivíamos a 10 quilómetros de Cantanhede e da biblioteca municipal, por isso, trocávamos livros que comprávamos, na altura, no Círculo de Leitores”.

Com 16, 17 anos, ele e os amigos fundaram um jornal, “Ver lendo”, em São Caetano, que distribuíam no final da missa, ao domingo, cheio de notícias e de crónicas, mas também de poemas.

João Cruz acabou o curso e, em 1991, casou com Fernanda, teve os seus dois filhos, a Rita e o Simão, residindo alguns anos em Coimbra e foi colocado na Pampilhosa da Serra, no então Programa Integrado de Promoção do Sucesso Escolar (PIPSE). Ali esteve durante quatro anos. Nunca deixou de escrever.

“Nessa altura, as minhas férias de verão envolviam viagens a França e à Suíça, para apanhar fruta, e até cheguei a aventurar-me a ir trabalhar em cruzeiros, o que me levou a Miami e às Caraíbas. E também aí a escrita me acompanhava. Era uma espécie de diário de viagens, que ainda hoje tenho”.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital de hoje (03/12/2025) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Paulo Marques

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

03 de dezembro

Incêndios: Apoios aos agricultores afetados em 2024 pagos na totalidade
03 de dezembro

Dino D’ Santiago, Branko e MXGPU animam Fim de Ano em Coimbra
03 de dezembro

A invisibilidade da violência Doméstica no Serviço Nacional de Saúde
03 de dezembro

Câmara da Lousã aprova redução da taxa de IMI para 0,38% em 2026

Sem categoria

Sem categoria
03 de dezembro às 10h27

A arte de escrever num tempo de rejeição do livro e da leitura

0 comentário(s)
Sem categoria
02 de dezembro às 13h09

Camila Rebelo nas meias finais dos 200 metros costas no Europeu de piscina curta

0 comentário(s)
CoimbraSem categoria
29 de novembro às 16h58

Hotel Quinta das Lágrimas assinala 30 anos de existência

0 comentário(s)