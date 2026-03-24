A vontade de dar voz a uma pluralidade de existências, assente na ideia de que qualquer pessoa, independentemente da forma do seu corpo ou daquilo que é atestado sobre a sua capacidade, tem direito a estar num palco e numa plateia, foi o mote para o espetáculo “96 Decibéis”, a nova cocriação do Teatrão e da Terra Amarela.

O DIÁRIO AS BEIRAS acompanhou ontem um ensaio aberto e falou com alguns dos intervientes do espetáculo.

Para Margarida Sousa, umas das atrizes, “o espetáculo apresenta-se com uma história de amor, abordando temas como a liberdade, a pluralidade e sobre os dias de hoje”.

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