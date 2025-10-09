O aumento de patentes registadas pela Universidade de Coimbra (UC) nos últimos cinco anos, de 280 para 591, é a demonstração da aposta que a instituição tem feito na investigação tecnológica.

Cinco destas patentes foram vendidas, recentemente, por cerca de um milhão de euros.

Para mostrar os progressos registados pela UC neste âmbito decorreu, durante todo o dia de ontem, a 5.ª edição do encontro “Inovação UC 2025”, com 700 pessoas inscritas, entre estudantes e docentes, bem como alguns dos melhores gestores do país, representação de 80 empresas e mostra de 75 tecnologias desenvolvidas por esta instituição de ensino e investigação.

