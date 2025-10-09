diario as beiras
Coimbra

591 patentes são cartão de visita da UC

09 de outubro às 10 h49
0 comentário(s)

O aumento de patentes registadas pela Universidade de Coimbra (UC) nos últimos cinco anos, de 280 para 591, é a demonstração da aposta que a instituição tem feito na investigação tecnológica.

Cinco destas patentes foram vendidas, recentemente, por cerca de um milhão de euros.

Para mostrar os progressos registados pela UC neste âmbito decorreu, durante todo o dia de ontem, a 5.ª edição do encontro “Inovação UC 2025”, com 700 pessoas inscritas, entre estudantes e docentes, bem como alguns dos melhores gestores do país, representação de 80 empresas e mostra de 75 tecnologias desenvolvidas por esta instituição de ensino e investigação.

| Leia a notícia completa na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

António Rosado

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

09 de outubro

Opinião: O teatro das feiras de Bruxelas
09 de outubro

Opinião: Para a história
09 de outubro

Opinião: Orquestrar talentos: uma pedagogia da eficácia
09 de outubro

Pavilhão Carlos Cidade já funciona

Coimbra

Coimbra
09 de outubro às 10h56

Projetos sobre Camões e cancro vencem Prémio Norberto Pires

0 comentário(s)
Coimbra
09 de outubro às 10h49

591 patentes são cartão de visita da UC

0 comentário(s)
Coimbra
09 de outubro às 10h20

Acreditar reflete sobre desafios dos jovens adultos com cancro

0 comentário(s)