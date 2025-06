43ª FAFIPA teve “casa cheia” e encerra com balanço “muito positivo”

Está terminada a 43.ª edição da FAFIPA – Feira Agrícola, Florestal, Industrial, Pecuária e Artesanato de Alvaiázere. O evento, que decorreu entre 12 a 15 de junho, lotou o Parque Multiusos do concelho durante quatro dias.

“Milhares de visitantes passaram pelo certame, vindos de várias regiões do país. A feira voltou a afirmar-se como um motor para a economia local e promoção do concelho”, revelou o Município de Alvaiázere, promotor do evento que reuniu empresas, produtores, associações e artesãos, num espaço de divulgação, comércio e partilha de conhecimento.

