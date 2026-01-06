O início do novo ano foi muito positivo para as duas equipas da AF Coimbra que disputam a 3.ª Divisão Nacional, na série B: o União 1919 recebeu e goleou (5-1) o Saavedra Guedes, enquanto o Vilaverdense foi a casa do líder Mendiga, no concelho de Porto de Mós, empatar (4-4).

Em Coimbra, uma primeira parte demolidora valeu uma vitória importante e moralizadora à equipa do União 1919, treinada por André Santos (“Picasso”). Miguel Martins e Fábio Ferreira bisaram e registou-se ainda um autogolo.

Autogolo impede triunfo de Vilaverdense

Em Porto de Mós, o líder da série B do Nacionbal da 3.ª Divisão, ACR Mendiga, só no último minuto conseguiu “arrancar” um suado empate frente ao Vilaverdense – cujos atletas foram autores de seis dos oito golos.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital de hoje (06/01/2026) do DIÁRIO AS BEIRAS