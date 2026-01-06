diario as beiras
Desporto

3ª Divisão: União 1919 goleia em casa

06 de janeiro de 2026 às 15 h40
0 comentário(s)
DB/Ana Catarina Ferreira

O início do novo ano foi muito positivo para as duas equipas da AF Coimbra que disputam a 3.ª Divisão Nacional, na série B: o União 1919 recebeu e goleou (5-1) o Saavedra Guedes, enquanto o Vilaverdense foi a casa do líder Mendiga, no concelho de Porto de Mós, empatar (4-4).

Em Coimbra, uma primeira parte demolidora valeu uma vitória importante e moralizadora à equipa do União 1919, treinada por André Santos (“Picasso”). Miguel Martins e Fábio Ferreira bisaram e registou-se ainda um autogolo.

Autogolo impede triunfo de Vilaverdense

Em Porto de Mós, o líder da série B do Nacionbal da 3.ª Divisão, ACR Mendiga, só no último minuto conseguiu “arrancar” um suado empate frente ao Vilaverdense – cujos atletas foram autores de seis dos oito golos.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital de hoje (06/01/2026) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Paulo Marques

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

06 de janeiro

Atendimento ao consumidor na quinta-feira em Penela
06 de janeiro

Daniel Sanches Fernandes anunciado como diretor da AIBILI
06 de janeiro

Exibição do filme "Justa" com a presença da realizadora, Teresa Villaverde na Figueira da Foz
06 de janeiro

Coimbra: Trico(n)tando Estórias regressa em 2026 a Almalaguês

Desporto

Desporto
06 de janeiro às 15h40

3ª Divisão: União 1919 goleia em casa

0 comentário(s)
Desporto
06 de janeiro às 15h36

2ª Divisão: OH Sports perde em casa e atrasa-se

0 comentário(s)
Desporto
06 de janeiro às 15h33

Basquetebol: Trio de Coimbra entra mal no ano

0 comentário(s)