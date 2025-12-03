diario as beiras
Coimbra

3056 estudantes votaram até às 16H00 nas eleições da Associação Académica de Coimbra

03 de dezembro de 2025 às 17 h57
Arquivo

3056 de 29768 eleitores já tinham votado até as 16H00 para escolher os novos representantes da Direção Geral e da Messa da Assembleia Magna da Associação Académica de Coimbra (AAC).

As urnas vão estar abertas até às 19H00 desta quarta-feira e a votos estão pela lista A “Avançamos pela Académica”, Úrsula Ventura candidata à Direção Geral da Associação Académica de Coimbra e Lara Leal candidata à Mesa da Assembleia Magna, e pela lista C “Compromisso com a Académica”, José Machado candidato à DG/AAC e Francisco Flor , candidato à Mesa da Assembleia Magna.

Noticia em atualização

Autoria de:

redação Diário as Beiras

