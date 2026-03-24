diario as beiras
Coimbra

300 estudantes de Coimbra manifestam-se hoje em Lisboa

24 de março de 2026 às 09 h52
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Fotografia: Ana Catarina Ferreira

Trezentos estudantes de Coimbra vão participar hoje na Manifestação Nacional do Dia Nacional do Estudante. Seis autocarros vão partir, às 10H00, do edifício da Associação Académica de Coimbra (AAC) em direção a Lisboa.

O desfile começa às 14H00 no Rossio e segue em direção à Assembleia da República.

“Estamos plenamente convictos de que amanhã [hoje] será um dia histórico. Neste momento contamos já com indicadores que nos alertam para uma adesão de vários milhares de estudantes, a nível nacional e também local”, disse ao DIÁRIO AS BEIRAS o presidente da Direção-Geral da Associação Académica de Coimbra (DG/AAC), José Machado.

O dirigente estudantil acredita que este é um momento importante para os estudantes do ensino superior devido à reforma que está a acontecer no ensino superior com a revisão do Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior.

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Daniel Filipe Pereira

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