220 incêndios urbanos e industriais provocam dois mortos e 43 feridos na Região de Coimbra

Dois mortos e 43 feridos. É este o balanço de vítimas resultantes dos 220 incêndios urbanos e industriais registados pelo Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Região de Coimbra, entre 1 de janeiro e 30 de dezembro do ano passado.

Segundo os dados a que o DIÁRIO AS BEIRAS teve acesso, o fogo que deflagrou na madrugada do passado dia 30 de dezembro, em Coimbra, foi o mais mortal, havendo a lamentar a morte de um casal num apartamento situado no Monte Formoso.

No referido período, é também na capital do distrito de Coimbra que se registam mais feridos (20), mais incêndios habitacionais (55) e industriais (quatro).

No total distrital, o Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Região de Coimbra tem registo de 220 incêndios, 15 deles em zonas industriais e 205 em habitações.

