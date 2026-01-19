diario as beiras
DesportoMealhada

18.ª Gala Desportiva da Mealhada a 26 de janeiro no CIneteatro Messias

19 de janeiro de 2026 às 17 h29
DR

O Cineteatro Messias acolhe, no próximo dia 26 de janeiro, a 18.ª edição da Gala Desportiva do Município da Mealhada.

Nesta cerimónia será distinguido o atleta do ano, a revelação do ano, o dirigente do ano, o treinador do ano, a associação desportiva do ano, a equipa do ano e o prémio de mérito desportivo.

A estas categorias juntam-se ainda os prémios de atribuição direta: Alto Prestígio, Prémio Incentivo, Prémio Dedicação e Prémio Carreira, que reconhecem percursos, contributos e exemplos de excelência no desporto concelhio.

Agência Lusa

