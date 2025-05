Xi Jinping e Lula da Silva reforçam parceria estratégica entre China e Brasil

O Presidente da China, Xi Jinping, reuniu-se esta terça-feira, 13 de maio, em Pequim, com o Presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, que se encontra em visita de Estado ao país asiático. Os dois líderes reforçaram o compromisso com o aprofundamento da parceria estratégica sino-brasileira e com a cooperação no âmbito do Sul Global.

Durante o encontro, Xi Jinping sublinhou a importância de manter, num cenário internacional marcado por rápidas transformações, o compromisso de ambas as nações com o progresso da humanidade e o desenvolvimento global. O líder chinês defendeu a promoção de uma “comunidade de futuro partilhado” entre China e Brasil, o alinhamento de estratégias de desenvolvimento e a intensificação da solidariedade e cooperação entre os países em desenvolvimento.

Xi apelou à consolidação da confiança mútua estratégica, à expansão da cooperação bilateral, ao reforço dos intercâmbios culturais e ao fortalecimento do multilateralismo. Referiu ainda que, enquanto grandes economias emergentes localizadas em diferentes hemisférios, China e Brasil devem coordenar esforços para salvaguardar a ordem económica e comercial internacional, opor-se ao unilateralismo, ao protecionismo e a formas de coerção económica.

Por sua vez, o Presidente brasileiro destacou o carácter sólido da relação entre os dois países, descrevendo-a como indestrutível e imune a interferências externas. Lula da Silva reafirmou a disposição do Brasil para aprofundar a cooperação estratégica com a China, trabalhar conjuntamente na defesa dos interesses comuns do Sul Global e promover um mundo mais justo, pacífico e próspero.

No final da reunião, os dois chefes de Estado assistiram à assinatura de 20 instrumentos de cooperação em áreas como ciência e tecnologia, agricultura, economia digital, comunicação social e alinhamento estratégico de desenvolvimento. Em declarações à imprensa, os dois líderes sublinharam a relevância crescente da parceria bilateral.

Foram ainda emitidas duas declarações conjuntas: uma sobre a construção de uma comunidade de futuro partilhado entre China e Brasil, e outra relativa à situação na Ucrânia.

