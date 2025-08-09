diario as beiras
Sem categoria

Volta: Hugo Nunes vence terceira etapa, Martí continua a liderar

09 de agosto às 17 h03
0 comentário(s)

O ciclista Hugo Nunes (Credibom-LA Alumínios-MarcosCar) venceu a terceira etapa da Volta a Portugal, com chegada a Bragança, enquanto o espanhol Pau Martí (Israel Premier Tech Academy) continua a liderar a geral.

Hugo Nunes, um dos fugitivos do dia, cumpriu 185,2 quilómetros entre Boticas e Bragança, com o tempo de 04:44.17 horas, superando no sprint final o norte-americano Caleb Classen (Project Echelon Racing) e Tiago Leal (Rádio Popular-Paredes-Boavista), segundo e terceiro, respetivamente.

Na geral, Martí continua a liderar, com dois segundos de vantagem sobre o russo Artem Nych (Anicolor-Tien21), segundo, e 15 para o anterior líder Rafael Reis (Anicolor-Tien21), terceiro.

No domingo, a quarta etapa vai ligar Bragança a Mondim de Basto, ao longo de 182,9 quilómetros, com o fim marcado para o alto da Senhora da Graça.

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

10 de agosto

Incêndios: Mais de 1.000 operacionais em quatro grandes incêndios em Portugal continental
10 de agosto

Volta: Byron Munton vence na Senhora da Graça, Nych assume liderança
10 de agosto

Focos de incêndio no Caneiro e em Ponte, em Penacova, em resolução
10 de agosto

Oito meios aéreos combatem as chamas em Penacova

Sem categoria

Sem categoria
09 de agosto às 17h03

Volta: Hugo Nunes vence terceira etapa, Martí continua a liderar

0 comentário(s)
Sem categoria
08 de agosto às 14h49

Académica recebe Marialvas na 1.ª eliminatória da Taça de Portugal

0 comentário(s)
Sem categoria
07 de agosto às 10h49

Briosa apresentou 22 eleitos que querem “recuperar a cultura de vitória” perdida

0 comentário(s)