Volta: Hugo Nunes vence terceira etapa, Martí continua a liderar
O ciclista Hugo Nunes (Credibom-LA Alumínios-MarcosCar) venceu a terceira etapa da Volta a Portugal, com chegada a Bragança, enquanto o espanhol Pau Martí (Israel Premier Tech Academy) continua a liderar a geral.
Hugo Nunes, um dos fugitivos do dia, cumpriu 185,2 quilómetros entre Boticas e Bragança, com o tempo de 04:44.17 horas, superando no sprint final o norte-americano Caleb Classen (Project Echelon Racing) e Tiago Leal (Rádio Popular-Paredes-Boavista), segundo e terceiro, respetivamente.
Na geral, Martí continua a liderar, com dois segundos de vantagem sobre o russo Artem Nych (Anicolor-Tien21), segundo, e 15 para o anterior líder Rafael Reis (Anicolor-Tien21), terceiro.
No domingo, a quarta etapa vai ligar Bragança a Mondim de Basto, ao longo de 182,9 quilómetros, com o fim marcado para o alto da Senhora da Graça.