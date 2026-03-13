“A Volta ao Concelho de Cantanhede vai ser uma referência nacional”. A convicção é de Adérito Machado, sobre a prova que vai para a estrada no domingo, destinada a ciclistas do escalão sub-17.

Na 8.ª edição, “já faz parte das vivências desportivas do concelho e deixa a população feliz ao ver estes jovens ciclistas de uma modalidade enraizada nas gentes de Cantanhede e Bairrada”, destacou ontem o vereador do Desporto do município cantanhedense aquando da apresentação da prova.

O responsável agradeceu aos patrocinadores e a Américo Alves, que há oito anos aceitou um desafio “que foi ganho”, realçou.

Sandra Silva, da Associação de Ciclismo da Beira Litoral, considera a Volta ao Concelho de Cantanhede “uma das mais importantes provas nacionais”, enquanto Telmo Pinão (representante da Federação Portuguesa de Ciclismo), destacou a importância do trabalho realizado ao nível da formação.

