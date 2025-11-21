A mudança do parque automóvel em Portugal e no mundo começou, nos últimos anos, a ser sentida, mas ainda faltam apoios para que a quota de mercado dos carros elétricos seja maior e mais significativa. Os carros elétricos são já o presente, mas ainda não são acessíveis para todos.

Na conferência “Barreiras, comportamentos e expectativas da nova era da mobilidade elétrica”, organizada pelo DIÁRIO AS BEIRAS, o presidente da Associação Portuguesa do Veículo Elétrico, Paulo Pereirinha, salientou que a venda dos carros automóveis tem disparado.

“Nestes últimos 15 anos, desde 2010, a situação mudou drasticamente. Tem havido um crescimento incrível, sendo que em 2023 os veículos recarregáveis correspondiam já a 15% da quota de mercado. Em 2024, foram vendidos mais de 17 milhões de veículos elétricos”, disse, revelando que dos 20 veículos mais vendidos a nível mundial, nove são da marca BYD.

