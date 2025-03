Via central de Coimbra abriu com o nome Av. D. Sesnando Davides e só para circulação pedonal

Abriu hoje, na Baixa de Coimbra, a via central, obra que estava em construção há quatro anos, mas cujos primeiros projetos sobre esta nova ligação na cidade são muito mais antigos, datando de há cerca de oito décadas. Trata-se de projeto estruturante para a mobilidade da cidade, que avançou definitivamente com a necessidade de fazer a ligação do metrobus da frente rio à rua da Sofia e praça 8 de Maio.

Com a inauguração da manhã de hoje ficou a saber-se que esta nova artéria – por agora apenas para circulação pedonal – se designa Avenida D. Sesnando Davides, 1.º Governador de Coimbra, dos idos do século XI.

Presente na cerimónia, a Secretária de Estado da Mobilidade, Cristina Pinto Dias, disse que “este verão vamos ter o sistema Metro Mondego a funcionar”, designadamente no troço Serpins (Lousã) – Portagem, fixando para o final do corrente ano a operação Portagem – Coimbra-B, e para o final de 2026 a ligação aos hospitais.

O seja, só nessa altura é que o metrobus deverá começar a operar na Avenida D. Sesnando Davides, não havendo data sobre a abertura da avenida ao trânsito automóvel, para o qual existe uma via no sentido Bota-Abaixo – rua da Sofia, mas em piso empedrado, para circulação em baixa velocidade. Todavia, a abertura à circulação automóvel está dependente de um parecer da APA (Agência Portuguesa do Ambiente), disse ao DIÁRIO AS BEIRAS a vereadora da mobilidade e Transportes do Município de Coimbra, Ana Bastos.

