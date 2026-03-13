Depois de ver as comemorações adiadas devido às tempestades que se abateram sobre a região, a Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física da Universidade de Coimbra (FCDEFUC) celebrou ontem o 34.º aniversário com distinções, elogio ao caminho percorrido, mas também de olhos postos no futuro.

Uma das principais ambições, bem expressa na voz do diretor da FCDEFUC, Vasco Vaz, é a da aprovação do mestrado em Gestão do Desporto, rejeitado numa primeira candidatura pela agência de acreditação A3ES.

“Classificaram tudo como brilhante, mas o único fator que foi posto em causa foi o facto de este mestrado ser feito em parceria com a Faculdade de Economia e não haver ninguém, dentro da FCDEFUC, licenciado em Gestão do Desporto, por isso o mestrado foi recusado”, lamentou o diretor da FCDEFUC no discurso do aniversário.

