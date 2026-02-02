As equipas da Vantage Towers estão a trabalhar incansavelmente para repor serviço em todas as suas estações impactadas pelo mau tempo e as regiões mais afetadas são Leiria, Santarém e Coimbra, disse hoje à Lusa fonte oficial.

“As nossas equipas em Portugal estão a trabalhar de forma incansável e em conjunto com os nossos clientes e parceiros para repor o serviço em todas as nossas estações de radiocomunicações”, referiu a mesma fonte, adiantando que “aproximadamente 15%” das estações foram afetadas.

De longe, “o maior desafio são as falhas generalizadas de energia causadas pela depressão”, acrescentou fonte oficial, empresa de infraestruturas de telecomunicações.

“A nossa principal prioridade é restaurar a energia através da implantação temporária de geradores móveis nas estações base”, sendo que “devido à destruição, especialmente árvores caídas e estradas bloqueadas, chegar aos locais afetados continua a ser um grande desafio”, prosseguiu.

“Estamos a concentrar-nos na recuperação das estações prioritárias para os nossos clientes”, asseverou.

“Estamos a instalar temporariamente unidades de Mobile Radio Trailer (MRT) – estações de radiocomunicações móveis – sempre que possível, para apoiar a continuidade da cobertura durante os esforços de restauração”, acrescentou.

Atualmente, “estamos a concentrar todos os nossos esforços em restaurar o acesso seguro às nossas instalações e em ajudar os nossos clientes a colocar as suas antenas novamente em funcionamento”, disse fonte oficial da Vantage Towers.

“As regiões mais afetadas são Leiria, Santarém e Coimbra. Estamos a adotar uma abordagem sistemática para restaurar a infraestrutura”, prosseguiu.

Em coordenação com as operadoras de redes móveis, “estamos a concentrar-nos nas principais estações base, a fim de manter um nível básico de cobertura móvel” e, “em seguida, passaremos gradualmente para as estações com menor prioridade”.

A empresa diz estar a recuperar um número crescente de locais. No entanto, um número significativo continua sem ligação à rede elétrica, apontou.

A Vantage Towers está a fazer verificações presenciais em todos os locais para avaliar o seu estado e garantir que, assim que a rede elétrica for restaurada, “a sua funcionalidade não seja prejudicada.

Como alguns locais são de difícil acesso, a empresa ainda está a avaliar definitivamente os danos potenciais.

Dez pessoas morreram desde a semana passada na sequência do mau tempo. A Proteção Civil contabilizou cinco mortes diretamente associadas à passagem da depressão Kristin e a Câmara da Marinha Grande anunciou uma outra vítima mortal, a que se somaram depois quatro óbitos registados por quedas de telhados (durante reparações) ou intoxicação com origem num gerador.

A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, quedas de árvores e de estruturas, cortes ou condicionamentos de estradas e serviços de transporte, em especial linhas ferroviárias, o fecho de escolas e cortes de energia, água e comunicações são as principais consequências materiais do temporal, que provocou algumas centenas de feridos e desalojados.

Leiria, Coimbra e Santarém são os distritos com mais estragos.

O Governo decretou situação de calamidade até ao próximo domingo para 69 concelhos e anunciou um pacote de medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.