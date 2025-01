Urgências tiveram menos doentes no primeiro ano da ULS Coimbra

No último ano, desceu o número de doentes atendidos nas urgências dos hospitais da Unidade Local de Saúde (ULS) de Coimbra. Entre janeiro e dezembro de 2024 foram atendidos nas urgências 264 mil doentes, menos 7 mil do que no ano de 2023.

A urgência geral foi a que recebeu mais pessoas (172 mil), mas também foi a única com redução do número de atendimentos: foram menos 9 mil doentes em comparação com 2023. Já nas urgências obstétricas (23 mil) e pediátricas (67 mil) houve um aumento de, praticamente, dois mil pacientes.

Ao fim de um ano de administração da ULS de Coimbra, foi ontem apresentado o relatório do primeiro ano de mandato. Além da redução de doentes nas urgências, o presidente do conselho de administração, Alexandre Lourenço, deu nota que o número de consultas em cuidados primários cresceu drasticamente em 2024, tendo sido realizadas 64.979 consultas, entre as presenciais, não presenciais, consultas de enfermagem e visitas domiciliárias, tanto médicas como de enfermagem.

Pode ler a notícia completa na edição impressa do dia 15/01/2025 do DIÁRIO AS BEIRAS