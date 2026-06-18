Universidade de Coimbra alcança melhor resultado de sempre em ranking mundial

A Universidade de Coimbra (UC) cimentou a sua posição entre as melhores instituições de ensino superior mundiais, na mais recente edição do Quacquarelli Symonds World University Rankings (QS WUR) ontem divulgada.

Em comunicado, a UC refere que “ao ascender ao 342.º lugar, alcançou o seu melhor resultado de sempre neste ranking (superando o anterior máximo absoluto, conseguido no ano passado)”.

O QS WUR 2027 avaliou mais de 8800 instituições de ensino superior de todo o mundo, pontuando e classificando as 1504 melhores segundo o seu desempenho em nove indicadores, com diferentes pesos percentuais: reputação académica (30%), citações por docentes (20%), reputação entre empregadores (15%), rácio entre corpo docente e estudantes (10%), empregabilidade (5%), estudantes internacionais (5%), docentes internacionais (5%), redes internacionais de colaboração em investigação (5%) e a sustentabilidade (5%).

Segundo o documento, “o melhor desempenho da Universidade de Coimbra foi no indicador redes internacionais de colaboração em investigação (182.º lugar), destacando-se também a prestação nas áreas de sustentabilidade (220.º), citações por docentes (261.º), reputação académica (299.º) e empregabilidade (419.º), igualmente entre as 500 melhores do mundo.

Ainda de acordo com a nota, “a UC melhorou o resultado em quatro indicadores (e manteve-a em outros dois), alcançando mais uma subida na pontuação total: de 41.6 no QS WUR 2026 [relativo ao ano passado] para 42.3 na edição deste ano. Esta subida permitiu que – apesar da crescente competitividade deste ranking, com mais participantes de todo o mundo – a UC ascendesse cinco lugares na classificação geral (em relação ao 347.º do QS WUR 2026) e ficasse na melhor posição de que há registo desde que este ranking assumiu a denominação atual (2013)”.