Unidade de Queimados da ULS de Coimbra celebra 35 anos

Há, precisamente, 35 anos, a Unidade de Queimados (UQ) da Unidade de Saúde Local de Coimbra (ULS Coimbra) recebia o seu primeiro doente.

Hoje é a maior Unidade de Queimados nacional, admitindo anualmente de 150 a 200 doentes, dispondo de 10 quartos independentes, cinco dos quais preparados para a prestação de cuidados intensivos.

Para comemorar a efeméride, a Unidade de Queimado realiza um jantar, às 20H00, no MilaRestaurante, onde estarão presentes o presidente do conselho de administração da ULS e o presidente da Câmara de Coimbra, além de profissionais trabalharam – ou já trabalharam – naquela unidade.

Graças ao empenho de uma equipa multiprofissional e multidisciplinar, coordenada desde 2010 por Luís Cabral, a Unidade inclui profissionais de saúde de diversas especialidades e categorias profissionais (Cirurgia Plástica, Anestesiologia, Medicina Física e de Reabilitação, Farmácia, Nutrição, Enfermagem, Serviço Social, entre outras especialidades), sendo uma referência nacional no tratamento de doentes queimados, procurada por médicos e enfermeiros de diversas especialidades, provenientes de hospitais de todo o país, que ali vão realizar estágios formativos.

A diminuição da morbilidade e da mortalidade das queimaduras graves verificada nas últimas décadas, deve-se ao internamento dos doentes em Unidades de Queimados, dotadas de equipas especializadas e dispondo dos meios necessários para o tratamento intensivo, médico e cirúrgico, assegurando cuidados diferenciados 24 horas por dia.

A Unidade de Queimados é, desde 2023, a única Unidade de Queimados em Portugal certificada pela European Burns Association, e uma das menos de 30 certificadas em toda a Europa, “como centro de queimados de alto nível, cumprindo os mais exigentes critérios em termos de estrutura física, qualificação científica dos profissionais, recursos técnicos e qualidade dos cuidados médicos prestados aos doentes.

