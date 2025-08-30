diario as beiras
Unanimidade na aprovação do contrato entre câmara e AF Coimbra

DR

O executivo municipal de Coimbra aprovou ontem o contrato-programa de desenvolvimento desportivo, entre a Câmara e a Associação de Futebol de Coimbra, que “salvaguarda os interesses das modalidades”, depois de um primeiro documento estar “longe do ideal”.
“Reconhecemos que o primeiro documento estava longe do ideal, mas foram trabalhadas soluções para que, no caso concreto, o futebol e o rugby, possam crescer em Coimbra, sem limitações físicas de espaços de treino e de competição”, destacou o presidente da câmara.
O contrato-programa foi aprovado por unanimidade, seguindo agora para aprovação em Assembleia Municipal.

Unanimidade na aprovação do contrato entre câmara e AF Coimbra

