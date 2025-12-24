diario as beiras
Coimbra

ULS de Coimbra ultrapassa um milhão de consultas hospitalares

24 de dezembro de 2025 às 10 h05
0 comentário(s)
DR

A ULS de Coimbra encerra 2025 com números recorde na atividade assistencial, alcançando, pela primeira vez, mais de um milhão de consultas médicas hospitalares realizadas num único ano. A este indicador somam-se cerca de 300 mil consultas efetuadas por outros profissionais de saúde, consolidando um crescimento sem precedentes na resposta à população da região.

O resultado surge num ano em que a instituição ultrapassou também os 52 mil doentes operados, preparando-se para exceder as 70 mil cirurgias realizadas até ao final de dezembro. Estes números, considerados “um verdadeiro presente de Natal para a comunidade”, refletem, segundo a administração, o esforço coletivo das equipas da ULS e o impacto das reformas estruturais introduzidas nos últimos anos.

“Ultrapassar um milhão de consultas hospitalares, mais de 1,5 milhões de consultas nos cuidados de saúde primários e níveis históricos de atividade cirúrgica demonstra que é possível reforçar o acesso e melhorar a resposta quando se trabalha de forma articulada, com planeamento e foco nas pessoas”, sublinha, em comunicado, Alexandre Lourenço, presidente do conselho de administração da ULS de Coimbra.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital de hoje (24/12/2025) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Patrícia Cruz Almeida

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

24 de dezembro

Aumento do número de infeções respiratórias leva ULS de Coimbra a ativar nível 2 do plano de contingência
24 de dezembro

Presidenciais: Cotrim considera “absolutamente lamentável” que haja urgências fechadas na época festiva
24 de dezembro

Sete mortos e 240 condutores detidos na operação de Natal e Ano Novo
24 de dezembro

Carta a alguém responsável pelos presentes de Natal

Coimbra

Coimbra
24 de dezembro às 13h29

Aumento do número de infeções respiratórias leva ULS de Coimbra a ativar nível 2 do plano de contingência

0 comentário(s)
Coimbra
24 de dezembro às 10h10

Decisão sobre programador do Convento São Francisco só no início de 2026

0 comentário(s)
Coimbra
24 de dezembro às 10h05

ULS de Coimbra ultrapassa um milhão de consultas hospitalares

0 comentário(s)