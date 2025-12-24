A ULS de Coimbra encerra 2025 com números recorde na atividade assistencial, alcançando, pela primeira vez, mais de um milhão de consultas médicas hospitalares realizadas num único ano. A este indicador somam-se cerca de 300 mil consultas efetuadas por outros profissionais de saúde, consolidando um crescimento sem precedentes na resposta à população da região.

O resultado surge num ano em que a instituição ultrapassou também os 52 mil doentes operados, preparando-se para exceder as 70 mil cirurgias realizadas até ao final de dezembro. Estes números, considerados “um verdadeiro presente de Natal para a comunidade”, refletem, segundo a administração, o esforço coletivo das equipas da ULS e o impacto das reformas estruturais introduzidas nos últimos anos.

“Ultrapassar um milhão de consultas hospitalares, mais de 1,5 milhões de consultas nos cuidados de saúde primários e níveis históricos de atividade cirúrgica demonstra que é possível reforçar o acesso e melhorar a resposta quando se trabalha de forma articulada, com planeamento e foco nas pessoas”, sublinha, em comunicado, Alexandre Lourenço, presidente do conselho de administração da ULS de Coimbra.

