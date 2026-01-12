A Unidade Local de Saúde (ULS) de Coimbra iniciou hoje a fase piloto da plataforma digital de agendamento de visitas nos Hospitais da Universidade de Coimbra (HUC), integrada no Projeto de Gestão de Visitas.

Nesta primeira etapa, o projeto abrangerá os serviços piloto de Cirurgia A, Neurologia A, Neurologia B e Neurocirurgia B, permitindo testar, em contexto real, uma solução que coloca a organização hospitalar e a tecnologia ao serviço da relação entre o doente, a família e as equipas de saúde.

Esta medida dá continuidade ao novo Regulamento de Visitas, recentemente implementado, que alargou a permanência de um acompanhante junto do doente, reconhecendo o papel fundamental da família e das pessoas significativas no processo de recuperação, conforto emocional e segurança clínica.