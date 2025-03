ULS de Coimbra testa Plano de Emergência Interna com exercício de simulacro (com vídeos)

A Unidade Local de Saúde (ULS) de Coimbra realizou, esta tarde, um exercício de simulacro de incêndio no Serviço de Patologia Clínica do Edifício S. Jerónimo, no Polo dos Hospitais da Universidade de Coimbra.

O objetivo do exercício, que envolveu cerca de 50 pessoas, passou por “testar o funcionamento e coordenação do Plano de Emergência Interno (PEI), bem como os tempos de resposta dos vários intervenientes, internos e externos”. A ação decorreu no âmbito das ações de Segurança Contra Incêndios e do PEI da ULS de Coimbra.

