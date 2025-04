ULS de Coimbra realizou primeiras cirurgias de colocação de próteses da articulação temporomandibular bilaterais

Foram realizadas, pela primeira vez, na Unidade Local de Saúde de Coimbra (ULS Coimbra), duas cirurgias de colocação de próteses da articulação temporomandibular bilaterais. O procedimento foi realizado pelo Serviço de Cirurgia Maxilofacial em duas mulheres com 40 e 68 anos.

Em comunicado enviado ao DIÁRIO AS BEIRAS, Leonor Barroso, diretora do Serviço de Cirurgia Maxilofacial da ULS de Coimbra, explica que se trata de “um evento cirúrgico de grande relevância, uma vez que é um procedimento de elevada complexidade técnica, que nunca tinha sido realizado na nossa instituição”.

As cirurgias contaram com a colaboração de dois reconhecidos especialistas internacionais em Cirurgia Maxilofacial, ambos de Espanha: o Professor Florencio Monje Gil, Cirurgião Maxilofacial no Hospital Universitário Infanta Cristina, em Badajoz; e o Professor Ricardo López Martos, Cirurgião Maxilofacial no Hospital Universitário Virgen del Rocío, em Sevilha.

Leonor Barroso frisa, ainda, que “este evento representou, igualmente, uma importante colaboração ibérica neste domínio, marcando um momento de partilha de conhecimento e cooperação clínica”.

Já Alexandre Lourenço, prresidente do Conselho de Administração da ULS de Coimbra, considera que “a realização, com sucesso, desta intervenção de elevada complexidade técnica e científica só vem comprovar, mais uma vez, a capacidade de inovar e a excelência única do Serviço Nacional de Saúde em Coimbra. A equipa responsável por esta área está de parabéns pelo trabalho distintivo que faz”.